Volgende week dan toch geen vrijdagmarkt: “Er zouden slechts acht marktkramers aanwezig zijn”

Antwerpen Drie kopstukken van grote drugsbende in Antwerpen opgepakt, aansturing gebeurde vermoede­lijk vanuit Dubai

De politie en het parket hebben, in het kader van het onderzoek naar Sky ECC, op 9 augustus 21 huiszoekingen gedaan in de provincie Antwerpen. Daarbij zijn drie personen tussen 32 en 39 jaar opgepakt. Het gaat om kopstukken in het Antwerpse drugsmilieu. Er werd ook ruim 900.000 euro cash in beslag genomen. Het gerecht heeft vermoedens dat de hele bende wordt aangestuurd vanuit Dubai.

16:56