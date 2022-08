Vogelwijk viert twee dagen feest met Camping Vogelzang, gratis toegang voor alle optredens

IEPERDit weekend is de Vogelwijk vrijdag en zaterdag toe aan de achttiende editie van de wijkkermis. De organisatoren zorgden alvast terug voor een goed gevuld programma in en rond de feesttent op het speelplein in de Fazantenlaan. De toegang is gratis.

Op vrijdag begint het met een receptie voor de inwoners en vanaf 20 uur een optreden van de Piljaars. Daarna draaien dj’s Steve (22.30 uur) en Devo (0.30 uur)

Zaterdag is er vanaf 9.30 uur op het Roodstaartplein een kinderrommelmarkt. Om 10 uur wordt het minivoetbaltornooi afgetrapt. Lode De Bode brengt een aperitiefconcert en is het nadien aanschuiven voor de barbecue. Vanaf 14 uur is er een kinder- en vuurshow. Er zijn ook huifkartochten door de wijk

Volledig scherm zaterdag zijn er ritjes met een huifkar. © WZC Residentie Prieelshof Oordegem

“Op zaterdagavond maken we ons op voor Camping Vogelzang waarbij we een deftig feestje gaan bouwen”, zegt Dominique Cauwelier. “Verkleed toekomen wordt beloond met een gratis consumptie. Voor deze marginale avond hebben we met de Faute Bendt een heel goede groep kunnen strikken. Ze zetten vanaf 21 uur ongetwijfeld de tent in vuur en vlam.”

De Faute Bendt verzamelt foute covers, eigenzinnige muzikanten en geflipte zangers. Daarna is het vanaf 23 uur de beurt aan Discobar Randie en Mario, welbekend bij de jongere generatie, om de wijkkermis naar een climax te brengen. “Sinds corona is er in het uitgaansleven in Ieper geen marginale avond meer geweest”, zegt Dominique.

