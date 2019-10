Voor 4.277 euro aan boetes uitgeschreven tijdens politieactie aan grenspost Voeren RTZ

18u38 0 Voeren De lokale politie heeft donderdag controles gehouden aan de grenspost in Voeren langs de E25. De ploeg Voeren werkte daarvoor samen met de collega’s uit Bilzen, Hoeselt en Riemst.

In totaal werd voor 4.277 euro aan boetes uitgeschreven. Eén bestuurder kreeg een bekeuring van 220 euro voor het niet naleven van de rij- en rusttijden. Een andere trucker die met een vervallen keuringsbewijs rondreed, mocht 1.000 euro ophoesten. Twee bestuurders kregen een boete van respectievelijk 350 en 2.000 euro, omdat de lading van hun vrachtwagen niet voldoende was vastgemaakt. Nog een vrachtwagenbestuurder moest 400 euro betalen omdat hij overladen was.