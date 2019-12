Voerense gemeenteraad zoekt mensen die in de sportraad of het bibliotheekorgaan willen zetelen Lien Vande Kerkhof

05 december 2019

14u40 0 Voeren De Voerense gemeenteraad zoekt mensen die in de sportraad of het bibliotheekorgaan willen zetelen. Het is de bedoeling dat deze adviesraden op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur zullen adviseren.

Wie in de sportraad terecht komt geeft vorm aan de inspraak met betrekking tot het gemeentelijk sportbeleid, de sportieve vrijetijdsbesteding. Mensen die in het bibliotheekbeheersorgaan terecht komen krijgen inspraak over materies die relevant zijn door de bibliotheek inzake cultuureducatie, cultuurspreiding en cultuurparticipatie. Deze raad is tevens het adviesorgaan voor het beheer van de bib. Door het oprichten van de adviesraden wil Voeren de betrokkenheid en de inspraak van de burgers verzekeren bij de beleidsvoorbereiding. Kandidaten kunnen zich tot 10 december aanmelden via de website van de gemeente.

