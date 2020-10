Voeren organiseert gezamenlijke griepvaccinatie om risicodoelgroepen beter te beschermen Emily Nees

06 oktober 2020

12u19 0 Voeren Het begin van de herfst staat traditioneel gelijk aan de start van het griepseizoen. Nu de coronacrisis nog lang niet van de baan is, is het des te belangrijker om de risicogroepen goed te beschermen. Daarom rolt het Sociaal Huis Voeren twee vaccinatiemomenten uit samen met de Eerstelijnszone Zuid-Oost Limburg, het Wit-Gele Kruis, een lokale huisarts en de apothekers.

Een grieppiek te midden van een pandemie: het klinkt allesbehalve fraai. Verschillende steden en gemeenten, waaronder Hechtel-Eksel, organiseren daarom een gezamenlijke griepvaccinatie. Ook Voeren springt op de kar. “Het is een initiatief van de lokale zorgverleners zelf”, verduidelijkt OCMW-voorzitter Hilde Broers. “We werken hiervoor met de Eerstelijnszone Zuid-Oost Limburg (ELZ ZOLim), het Wit-Gele Kruis, een Voerense huisarts en de apothekers.”

Risicogroepen

Mensen die in het tweede of derde trimester van hun zwangerschap zijn, werken in de gezondheidssector, gezondheidsproblemen hebben of 50-plusser zijn, vormen een risicodoelgroep en kunnen dus deelnemen aan één van de twee vaccinatiemomenten in de sporthal van de Provinciale Secundaire School. Dat geldt ook voor personen die met hen onder hetzelfde dak wonen.

De eerste ronde staat gepland op 24 oktober. Op 14 november is de rest aan de beurt. Goed om weten: “De toediening van het vaccin is gratis. Je betaalt enkel het vaccin zelf”, aldus Broers. Afgelopen week kregen de inwoners van Voeren een uitnodiging in de bus. Zij kunnen op doktersvoorschrift het vaccin bij de lokale apotheek reserveren en een afspraak maken voor de gezamenlijke vaccinatie.