Voeren houdt twee grensovergangen open met politiecontrole Emily Nees

23 maart 2020

11u26 0 Voeren De gemeente Voeren heeft maandag besloten dat slechts twee grensovergangen open blijven, en dat met politiecontrole. Het gaat om Withuis (Moelingen) en De Plank (Sint-Martens-Voeren). Alle andere overgangen en sluiproutes naar Nederland worden gesloten. Wie de maatregel aan zijn laars lapt, riskeert een boete tot 4.000 euro.

Afgelopen weekend bleven personen in Voeren de grens oversteken voor niet-essentiële verplaatsingen. De gemeente treft daarom maatregelen. “De technische dienst is maandagochtend gestart om alle sluipwegen te barricaderen met grote betonblokken zodat een doorgang niet meer mogelijk is”, legt burgemeester Joris Gaens (Voerbelangen) uit. “Het gaat om een tiental plaatsen, waar die blokken worden geplaatst. De politie Voeren heeft een interventieploeg op de baan en dan een tweede zogenaamde corona-ploeg, die toezicht houdt op de naleving van de maatregelen”, zegt hij.

Externe ploeg

“We beschikken over een derde externe ploeg, bestaande uit mensen van de federale politie, die permanent aan de overgang Withuis controles houdt. Aan De Plank gebeuren er voorlopig ad hoc grenscontroles, maar we zijn vragende partij om daar ook een externe ploeg te hebben voor een permanente controle”, aldus Gaens. “Deze maatregelen komen er in samenspraak met de burgemeesters van Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem, die op dezelfde lijn zitten”, vervolgt hij.

“Anderzijds zitten we met de E25 die open blijft. We zijn aan het bekijken wat daar mogelijk is maar dat behoort niet meer tot onze bevoegdheid. Wat de overgangen tussen België en Nederland betreft hebben we voorlopig ons werk gedaan.”