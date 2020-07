Van een miniscule buurtwinkel tot de oudste forellenkwekerij van België: Ga op dagtrip in de pittoreske Voerstreek

Voeren

Het coronavirus heeft een rem gezet op verre reizen, hoog tijd dus om Vlaanderen te herontdekken in enkele dagtrips. Vandaag nemen we jullie mee naar de Voerstreek, een heuvelland van 5.000 hectare dat bekend staat om de vele griften en rivieren. Naast de mooie natuur bevat het grensgebied tal van plekken die je terug in de tijd sturen. Wij zochten acht interessante en unieke plaatsen voor jullie uit. Benieuwd naar dagtrips in andere regio’s? Die vind je terug in dit dossier