Stroomonderbrekingen op 3 en 4 oktober Lien Vande Kerkhof

25 september 2019

16u39 0 Voeren Op bepaalde plaatsen in Voeren zullen er op 3 en 4 oktober stroomonderbrekingen zijn. Netwerkbeheerder Fluvius zal een aantal oude bovengrondse 15kV-leidingen langs Bies-Veurzerveld-Crutzberg-Krindaal demonteren.

De nieuwe ondergrondse kabels over dit tracé werden al in juli in dienst gesteld. Tijdens de komende werken zal Fluvius de transformator van Berg kortstondig uitschakelen om een noodstroomgenerator te kunnen aan- en afkoppelen aan het plaatselijk LS-distributienet. In Berg, Bies, Knap en Veruzeveld kan men zich tussen 7.30 uur en 17 uur aan stroomonderbrekingen verwachten. Verwacht wordt dat de stroomonderbrekingen telkens ongeveer 30 minuten duren.