Stroomonderbreking op 8 augustus Lien Vande Kerkhof

05 augustus 2019

15u56 0 Voeren Het gemeentebestuur van Voeren kondigt een stroomonderbreking aan op donderdag 8 augustus.

Fluvius zal de nieuwe cabine van het zuiveringsstation in Grijzegraaf in lussen in het 15kV-net. Om dat tot een goed einde te brengen dient het netbedrijf het 15kV-net te herschakelen tussen de cabines van Krindaal en Batticestraat. Omwonenden kunnen tussen 6.45 uur en 7.30 uur korte stroomonderbrekingen verwachten.