Spilfiguren zoeken naar aanpak om Voerens landschap in ere te houden Emily Nees

08 oktober 2020

16u32 1 Voeren Vandaag zakken minister Diependaele (N-NA), kabinetsmedewerkers en gedeputeerden van de provincie Limburg af naar Voeren om te bekijken hoe ze het landschap kunnen behouden en opwaarderen. “Als we verschillende doelstellingen niet op elkaar afstemmen, leidt het tot conflicten. Samenwerking tussen de verschillende partijen is daarom cruciaal”, klinkt het bij burgemeester Joris Gaens (Voerbelangen).

Voeren, gelegen in het groene hart van de Euregio Maas-Rijn, bestaat voor maar liefst 31% uit beschermde landschappen en dorpsgezichten. 19% van de streek is bos, en 63% doet dienst als landbouwgebied. Al zijn die oppervlaktes niet netjes van elkaar gescheiden, maar overlappen ze elkaar gedeeltelijk. En daar wringt het schoentje, want er kunnen spanningsvelden ontstaan tussen natuur, erfgoed en landbouw. “Verschillende spelers willen bijgevolg op dezelfde oppervlakte hun eigen doelstellingen realiseren. Dat kan conflicten opleveren. Daarom is het cruciaal dat verschillende partijen samenwerken”, zegt burgemeester Joris Gaens (Voerbelangen).

Complexe regelgevingen

Eind 2017 ondertekenden verschillende Vlaamse partners al het ‘Samen sterk in de Voersteek’-charter. Maar twee jaar later blijkt dat die samenwerking niet verregaand genoeg is. En de soms complexe regelgevingen zorgen opnieuw voor spanningen. “Zo hebben we bij de uitvoering van een project in de Gulpvallei bijvoorbeeld gemerkt dat landbouwers graag willen meewerken aan initiatieven om het landschap te versterken, en maatregelen willen nemen op hun percelen die de biodiversiteit, het landschap en het klimaat ten goede komen”, zegt Christel Cornelissen, gebiedscoördinator Voerstreek bij het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (RLHV). “Maar het is ook logisch dat zij daarvoor een vergoeding willen.” Waar ze dan moeten aankloppen, is niet altijd even duidelijk. “Het institutionele kader om op landschapsniveau een coherent beleid te voeren ontbreekt.”

“Het typische Voerense landschap is nochtans ontstaan en kan behouden blijven dankzij die inspanningen van de landbouwers”, zegt gedeputeerde Inge Moors (CD&V). “Zij moeten alle kansen krijgen om zich verder te ontwikkelen met respect voor de draagkracht van haar omgeving. We vragen daarom dat ze een correcte vergoeding krijgen voor de verschillende diensten die ze leveren aan de maatschappij.”

Die vraag en andere ambities liggen vandaag op tafel. Samen met Vlaams minister Diependaele (N-VA), kabinetsmedewerkers van minster Crevits (CD&V) en minster Demir (N-VA), en gedeputeerden Lambrechts (N-VA), Moors (CD&V), Philtjens (Open Vld) zal er worden gezocht naar een concrete manier van aanpak. “Dit stukje Vlaanderen behouden en versterken waar mogelijk is een hele uitdaging”, zegt Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA). “Samenwerking over alle beleidsniveaus en beleidssectoren heen, door middel van een gebiedsgerichte aanpak, is daarbij een must. En als Vlaamse regering willen we daar graag aan tegemoetkomen”, besluit hij.