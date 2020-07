Ophef over komst windmolens aan grens met Voeren Emily Nees

21 juli 2020

12u32 1 Voeren De gemeente Voeren heeft aangekondigd dat er mogelijk vijf windmolens komen in het Waalse Warsage, een deelgemeente van Dalhem grenst aan ’s-Gravenvoeren. “Als deze windturbines gebouwd worden, zal dit grote impact hebben op het grondgebied van Voeren op vlak van geluid, schaduwvorming, landschap en dergelijke”, klonk het. Enkele inwoners zijn er niet mee gediend en roepen op tot petitie op sociale media.

“Electrabel vraagt een vergunning voor de bouw en exploitatie van vijf windturbines met een maximale hoogte van 150m in Dalhem. De windturbines worden gebouwd op grondgebied van Warsage, aan weerszijden van de Rue de la Gare (verlengde van de Weersterweg) en dit tussen de grens met Voeren en de spoorweg”, staat er op de website van de gemeente Voeren te lezen. “Als deze windturbines gebouwd worden, zal dit grote impact hebben op het grondgebied van Voeren. Het heeft dan onder andere betrekking hebben op geluid, schaduwvorming en het landschap.”

Misnoegde reacties

Al snel verschenen er misnoegde reacties op sociale media. “Dit is om woedend van te worden”, stond er te lezen in de Facebookgroep ‘AVV Alles voor en over Voeren’. “Alle nadelen zijn voor Voeren. Het ligt namelijk op maar 200 meter van Voeren. Bekijk de kaarten maar eens, dan zie je welke impact het zal hebben op onze mooie gemeente.”

Iemand anders riep in ‘Natuurvrienden Voerstreek’ dan weer op om de krachten te bundelen en samen een petitie te ondertekenen of een brief te schrijven. Daar kwamen instemmende reacties op. Wie zelf bezwaar heeft, kan een brief sturen naar Collège communal de DALHEM, rue de Maestricht 7, 4607 Berneau.

Er is alvast een openbaar onderzoek gestart omtrent de aanvraag in juni, dat eindigt op 24 augustus. Meer informatie vind je op de website van Dalhem.