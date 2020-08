Op wandel langs de tien mooiste kerkdorpen van Limburg: “In Sint-Martens-Voeren wordt de oudere generatie Walen liever niet in het Nederlands bediend”

Voeren

Voeren blijft een speciale gemeente in Vlaanderen en Limburg. Afgelegen van de rest is deze gemeente in het Land van Herve een beetje niemandsland. Voor fietsers en wandelaars die houden van de rust in een glooiende, groene omgeving vormt de Voerstreek een waar paradijs. Maurice Huynen (34) is met zijn Hoeve De Bies volgens Gault&Millau de ‘Ontdekking van het Jaar Vlaanderen 2020’. Vanuit Sint-Martens-Voeren zien ze hoe de streek steeds meer aan charme wint. Een bezoekje waard voor het achtste kerkdorpje op onze route