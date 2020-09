Onderdorp en Kloosterstraat tijdelijk afgesloten voor verkeer door asfaltwerken ENL

06 september 2020

12u46 0 Voeren Vanaf woensdag 9 september tot en met vrijdag 11 september zijn Onderdorp, de Kloosterstraat en de aansluitende zijstraten afgesloten voor verkeer, tussen 7.00 uur en 18.00 uur. Dat vanwege asfaltwerken.

In het kader van de werken van Aquafin krijgen Onderdorp, de Kloosterstraat en de alle zijstraten ervan een nieuwe laag asfalt. Gevolg: doorgaand verkeer is er door de werkdag niet mogelijk. De wegen worden namelijk afgesloten van 7.00 uur ’s morgens tot en met 18.00 uur ’s avonds. De gemeente voorziet daarom een omleiding via de Boomstraat en Berneauweg. Die zal aangegeven worden door de nodige signalisatie.

Meer informatie vind je op de website van de gemeente Voeren.