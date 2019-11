Masterstudenten verzinnen herbestemming voor oude elektrische transformatoren Lien Vande Kerkhof

21 november 2019

13u00 0 Voeren De masterstudenten architectuur van de Sint-Lucas Hogere Kunstschool van Luik nemen de vier oude elektrische transformatoren in Voeren onder handen. Ze kregen de opdracht om een passende herbestemming voor dit ongewone erfgoed te ontwikkelen. Op zaterdag 23 en zondag 24 november doen ze hun plannen uit de doeken in een tentoonstelling.

Van februari tot juni 2019 werkten de studenten aan een project om de vier oude elektrische torens die zich bevinden in de cabines van Clermontshof, Mabrouck, Nurop en Sinnich op te lappen. “Een hele tijd geleden werden we als gemeente gecontacteerd door Sint-Lucas in Luik”, zegt Roland Vanmuysen, Architect-Stedenbouwkundige van de gemeente Voeren. “Na een verkennend gesprek bleek een samenwerking betreffende de torens een uitstekend idee. De opdracht voor de laatstejaars studenten luidde: ‘verzin een nieuwe bestemming voor de afgedankte torens’. Tijdens een bezoekdag ontvingen we alle studenten van dat jaar. Voor de studenten aan de slag konden moesten ze op de hoogte zijn van de wetgeving rond Ruimtelijke Ordening in Vlaanderen, die is immers anders in elkaar dan in Wallonië. Nadat de studenten de torens nauwkeurig opgemeten hadden werden er 29 projecten ingediend. Met een jury selecteerden we acht laureaten die hun project komend weekend tentoon zullen stellen.”

Woontoren voor vrijgezellen

De concrete voorstellen zijn erg uiteenlopend. “Zo werd er gedacht aan een suite voor toeristen en of een uitkijktoren voor wandelaars dat ook als rustpunt kan dienen. Mensen kunnen daar dan hun waterflessen en het waterbakje van de hond vullen. Maar het meest originele was een ontwerp van een vrouwelijke student die een toren wilde ombouwen tot een woning voor een vrijgezel. Niet simpel: de oppervlakte van 35 vierkante meter is verdeeld over maar liefst vier verdiepingen. Maar ze speelde daarbij wel origineel in op het toenemende aantal singles en het idee dat steeds meer Vlamingen compacter gaan wonen.”

De tentoonstelling is geopend op zaterdag 23 en zondag 24 november 2019 van 10 tot 16 uur.

De toegang is gratis.