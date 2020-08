Man opent vuur op politie bij controle in Moelingen en probeert auto te carjacken: agenten kunnen schutter neerschieten Birger Vandael

08 augustus 2020

17u57 40 Voeren Vanmiddag werd Moelingen bij Voeren opgeschrikt door een schietincident. Dat bevestigen het parket van Limburg en burgemeester van Voeren Joris Gaens (Voerbelangen). “Inspecteurs van de politiezone Voeren wilden een auto controleren na een mogelijk vluchtmisdrijf. Daarbij nam de chauffeur de troepen onder vuur. Bij het terugschieten werd de man geraakt”, zo stelt de burgemeester.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De feiten speelden zich af in de richting van ‘s Gravensvoeren. Over de schutter is weinig geweten. Zijn nationaliteit is momenteel niet bekend en de aard van zijn verwondingen is niet gekend. Feit is dat hij is overgebracht naar het ziekenhuis. “Toen de man het vuur opende, hebben de agenten meteen teruggeschoten”, stelt Gaens. “Omdat de man tijdens de feiten ook een carjacking wilde plegen, nam hij een vrouw in bedwang. Deze liep hierbij verwondingen op.”

Kerkplein afgesloten

Momenteel wordt er een onderzoek uitgevoerd op het Kerkplein. “Dat is afgesloten voor publiek. De korpschef is ter plaatse en de wagen wordt eveneens onderworpen aan een onderzoek", zegt Gaens. “Er is geen reden tot paniek: de situatie is volledig onder controle."

Het parket van Limburg bevestigt het verhaal van de burgemeester. “Er is inderdaad geschoten op de politie, waarna de agenten hebben teruggeschoten. Er is één man gewond geraakt. Verdere info ontbreekt", stelt Bruno Coppin.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.