Kunst in de Bib van Voeren Lien Vande Kerkhof

26 november 2019

12u19 0 Voeren Enige tijd geleden zijn Kunstpodium Voeren en de bibliotheek gestart met het project “Kunst in de bib”. Vanaf zaterdag 30 november is het de beurt aan kunstenaar John Beijers, die geboren werd in 1956 en al bijna heel zijn leven tekent. Het werk van de Voerenaar is te bewonderen tot en met 11 januari.

Beijers leerde zichzelf als autodidact zelf alle schilder- en tekentechnieken aan. Zijn werken bestaan uit acryl en enkel grijstinten, omdat hij kleurenblind is. De kunstenaar nam recent deel aan de wedstrijd Lang Leve Rembrandt van het Rijksmuseum in Amsterdam, met een pentekening van de Nachtwacht. Zijn tekening werd uit 8.400 inzendingen geselecteerd om op te hangen in de expositie Lang Leve Rembrandt.

Kunstpodium Voeren is een continue en wisselende tentoonstelling van lokale amateur-kunstenaars. In de bib stellen zij hun werken aan je voor. Om de zes weken wordt gewisseld van kunstenaar(s).