Joris Gaens legt eed af als burgemeester van Voeren Dirk Selis

20 januari 2020

18u23 0 Voeren Joris Gaens (31) legde maandagavond de eed af bij gouverneur Herman Reynders. Die eedaflegging vond plaats in het Salon van de Gouverneur in het Provinciehuis en was meteen de laatste eedaflegging voor gouverneur Herman Reynders die er zoals bekend eind deze maand mee ophoudt.

Dat hij vanaf 2020 de Voerense sjerp zou dragen, hield Joris Gaens als twintiger niet meteen als mogelijke piste voor ogen. Maar het kan aardig verkeren. In april 2018 werd hij door de iconische burgervader Huub Broers himself gevraagd om de lijst van Voerbelangen te vervoegen. “Ik had aanvankelijk niet de indruk dat men bij mij zou aankloppen”, zegt de ondertussen 31-jarige Gaens zonder valse bescheidenheid. “Het was een onverwachte wending. Maar vandaag is het zover. Huub had een verrassing voor mij. Hij had een burgemeesterssjerp voor mij gekocht, zoals hij ook een sjerp voor zijn dochter Hilde heeft gekocht, die binnen enkele weken wordt ingezworen als nieuwe OCMW-voorzitter. De hele plechtigheid was ook wat bijzonder, aangezien het meteen de laatste eedaflegging voor Herman was.”

“Rustiger dan Broers”

“De jeugd is er klaar voor”, kondigde Huub Broers eind september aan op de gemeenteraad. Vroeger dan verwacht volgde zijn dochter Hilde in 2020 Joris Gaens op als OCMW-voorzitter en wachtte Gaens de uitdagende taak om de burgemeester op te volgen. “Ik ben een pak rustiger dan Huub”, klapt Gaens uit de biecht. “Maar daarom zeker niet minder enthousiast of gemotiveerd. Het komt er nu op aan om onze meerjarenplanning vakkundig uit te voeren.”