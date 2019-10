Joris Gaens (31) volgt Broers op als Voerens burgemeester. “Ik ben een pak rustiger dan Huub, maar daarom niet minder enthousiast.” Lien Vande Kerkhof

08 oktober 2019

17u30 0 Voeren Dat hij vanaf 2020 de Voerense sjerp zou dragen hield Joris Gaens als twintiger niet meteen als mogelijke piste voor ogen. Maar het kan aardig verkeren. In april 2018 werd hij door iconische burgervader Huub Broers himself gevraagd om de lijst van Voerbelangen te vervoegen. “Ik had aanvankelijk niet de indruk dat men bij mij zou aankloppen”, zegt de ondertussen 31-jarige Gaens zonder valse bescheidenheid. “Het was een onverwachte wending. Maar ik heb er zin in en kijk uit naar mijn nieuwe uitdaging.”

“De jeugd is er klaar voor”, kondigde Huub Broers eind september aan op de gemeenteraad. Vroeger dan verwacht volgt Hilde Broers, ‘dochter van’, Joris Gaens in 2020 op als OCMW-voorzitter en wacht Gaens de uitdagende taak een wervelwind van een burgemeester op te volgen. “Ik ben een pak rustiger dan Huub”, klapt Gaens uit de biecht. “Maar daarom zeker niet minder enthousiast of gemotiveerd.”

Jouw vader zetelde altijd in de gemeenteraad en jouw nonkel zat voor Voerbelangen lang in de OCMW-raad. Heb je politiek met de paplepel binnen gekregen?

“Als ik even mag: men vergeet altijd dat ik nog een tweede nonkel heb die nog steeds in de gemeenteraad zetelt. Dat wilde ik toch even verduidelijken”, (lacht). “Er werd thuis veel over politiek gepraat ja, maar dat ik zelf de lokale politiek in zou gaan stond zeker niet in de sterren geschreven. Het is plots heel snel gegaan. Al staat één ding buiten kijf: toen Huub me vroeg om in de politiek te stappen heb ik niet lang moeten twijfelen. Al is de beslissing dat ik burgemeester zou worden uiteraard pas genomen na de verkiezingen.”

Broers zou aanvankelijk nog twee jaar aan zet blijven als burgemeester. Kwam zijn vroegere afscheid als een verrassing?

“Ja, ook die beslissing kwam onverwacht. Maar of het nu één of twee jaar zou duren… We moeten de stap uiteindelijk toch gewoon een keer zetten. ‘We’ - want ik doe dit voor alle duidelijkheid niet alleen: heel de partij Voerbelangen staat achter de gang van zaken. Ik heb een breed draagvlak om op terug te vallen en dat schept vertrouwen. Bovendien kan ik ten alle tijden terecht bij Huub voor goede raad. Ik heb als beginneling nog veel te leren. “

Toeval of niet: “meneer” Broers bracht je in het tweede middelbaar ook geschiedenislessen bij. Wat voor leraar was hij?

“Zoals hij nu nog altijd is: bevlogen en energiek. Hij slaagde er voorts in om zijn politieke loopbaan strikt gescheiden te houden van zijn taak als onderwijzer. Ik heb hem nooit betrapt op een politieke uitspraak of het laten doorschemeren van een ideologische voorkeur. Dat siert hem.”

Over geschiedenis gesproken: die van Voeren verliep niet zonder slag of stoot. Broers is een symbool van de communautaire strijd. Hoeveel voeling heb jij als jongeman met dat onderwerp?

“Voldoende. Je moet je verleden kennen om in de toekomst niet dezelfde fouten te maken. Maar je moet ook niet op die taaie taalstrijd van weleer blijven hameren hé, jongeren liggen er tenslotte niet meer echt wakker van. Let op: het onderwerp zit voor eeuwig in ons achterhoofd, maar we kijken naar de toekomst.”

Wat zijn de huidige uitdagingen voor de gemeente?

“Er zijn meerdere hete hangijzers. Zo zijn we trots op de prachtige Voerense natuur en delen we die graag met anderen, maar zoals Huub Broers het al verkondigde: ‘we zitten vol’. Hij nam al enkele impopulaire maatregelen om het uitdijende toerisme terug te schroeven, en ik zal dat verder in goede banen proberen te leiden. Ter illustratie: in 2012 hadden we 95.000 toeristische overnachtingen en in 2017 waren dat er al 170.000! Dat trekken wij als kleine gemeente gewoon niet langer. In Tongeren en Sint-Truiden zijn dat er respectievelijk 44.000 en 70.000 terwijl zij over veel grotere lokale besturen beschikken, beeld je dat even in! Tijdens mijn eerste les economie leerde ik dat iets heftig in waarde inboet als er geen schaarste meer heerst. We moeten op een bepaalde manier terug paal en perk stellen aan het groeiende toerisme zonder uit het oog te verliezen dat het voor veel mensen ook hun broodwinning is. Verder zijn ook de vele wegenwerken nog even een zure appel om doorheen te bijten maar we zullen de Voerenaren daar zo goed als mogelijk doorheen loodsen. Verder zijn er ook heel wat dingen om naar uit te kijken: zo introduceren we vanaf 1 januari een huisvuilophaalsysteem om optimaal te kunnen sorteren en gaan we bijvoorbeeld aan de slag met de herbestemming van kerken.”

Tenslotte: zal je tijdens je intrede in januari een traditionele tricolore of een geel-zwarte sjerp dragen?

“Eerlijk? Ik vond de discussie over de kleur van de sjerp een beetje overdreven. Al zal ik de keuze die er voortaan is als nieuwbakken burgemeester van de gelegenheid laten afhangen. Er werd trouwens ook ooit geschreven dat ik een partijkaart heb van de N-VA. Dat klopt niet. Voorlopig hou ik mij enkel bezig met Voerbelangen: de belangen van de Voerenaren dus!”