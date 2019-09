Huub Broers (N-VA) geeft de sjerp door Lien Vande Kerkhof

26 september 2019

21u54 0 Voeren Verrassend nieuws op de gemeenteraad in Voeren: Huub Broers (N-VA) maakte donderdagavond bekend de burgemeesterssjerp door te geven aan zijn 31-jarige partijgenoot Joris Gaens. “Ik word eind dit jaar 68 jaar en het is dus hoog tijd om te verjongen. De jonge garde is er klaar voor. Bovendien zie ik mijn dochter Hilde (40) voorzitter worden van het OCMW en dat maakt mij een fiere papa,” gaf Broers te kennen.

Van de 37 jaar dat hij actief was als politicus in Voeren was hij 19 jaar lang burgemeester en bekleedde hij 12 jaar het schepenambt. Voor velen komt het bericht veel vroeger dan verwacht maar volgens Broers lag het scenario al drie maanden klaar. De sjerp wordt officieel doorgegeven op 1 januari 2020.