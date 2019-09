Huub Broers geeft de sjerp door: “De jeugd is er klaar voor” Lien Vande Kerkhof

27 september 2019

15u15 0 Voeren Huub Broers (N-VA) heeft donderdagavond op de gemeenteraad bekend gemaakt dat hij de burgemeesterssjerp doorgeeft aan zijn 31-jarige partijgenoot Joris Gaens. Broers (69) heeft altijd gezegd dat hij burgemeester zou blijven tot zijn 70ste, maar volgens de N-VA’er is de jeugd er nu al klaar voor. “Zo kan de nieuwe samenstelling langer toeleven naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen.”

Voeren krijgt niet alleen een nieuwe burgemeester, maar ook een nieuwe OCMW-voorzitter: Hilde Boers, dochter van. “Zowel Joris als Hilde waren leerlingen van mij”, lacht Broers. “De vader van Joris zat vroeger samen met mij in de gemeenteraad en zijn oom zetelde voor ons meer dan dertig jaar in de OCMW-raad.”

Maximumcapaciteit toerisme bereikt

Broers liet zich onlangs nog uit over het exploderende toerisme in zijn gemeente. “Voeren is een van de mooiste plekjes van Vlaanderen, maar telt slechts vierduizend inwoners. Jaarlijks 127.000 toeristen ontvangen, weegt erg zwaar op de natuur en de rust. We hebben de maximumcapaciteit bereikt en het toekomstige bestuur zal dat, mits onpopulaire maatregelen, in bedwang moeten houden.”

Communautaire strijd

Negentien jaar geleden brak Broers de Franstalige meerderheid in Voeren. “Maar het hoogtepunt was vooral het feit dat we de meerderheid konden uitbreiden en Voeren eindelijk faciliteiten konden bezorgen, zoals fietspaden en goede wegen.”

De burgemeester maakte de communautaire strijd in Voeren mee vanop de eerste rij. “Tegenwoordig wordt er nog nauwelijks over dat conflict of over taalpolitiek gesproken. Al zal ik mij, zodra ik de sjerp afgeef, nog uitgebreid met taalpolitieke kwesties bezighouden. Het blijft tenslotte een van mijn specialiteiten. Ook blijf ik lid van de Provincieraad. Gepensioneerd ben ik dus nog lang niet.”