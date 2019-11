Heem en Natuur stelt jaarboek voor in de Commanderie Lien Vande Kerkhof

09u16 0 Voeren Het 40ste jaarboek D’r Koeënwoof is door Heem en Natuur voorgesteld in de Sint-Pieterskerk in Sint-Pieters-Voeren. voorgesteld. De presentatie vond plaats na een excusr aan de forellenvijvers, De Commanderie en het binnenplein van het gelijknamige kasteel.

In deze editie van het kleurrijk geïllustreerde jaarboek brengen acht auteurs bijzondere artikels over de geschiedenis van Voeren en merkwaardige verhalen uit de gemeente. Zo verscheen er onder meer een artikel over de klokken van Sint-Pieters-Voeren door Emiel Lemmens, de toponymische verkenning aan de buitengrens van Moelingen door Willy Machiels en de wildcamera’s voor natuuronderzoek door Liselotte Bollen. De vereniging Heem en Natuur geeft naast dit kleurrijke jaarboek ook het ‘Voerens Blaedsje’ uit voor haar leden.

De forellen van Sint-Pietersvoeren

Een vijftigtal belangstellenden meldden zich het voorbije weekend aan bij de poort van de Commanderie. Julien Geelen, auteur van het artikel “De forellen van Sint-Pietersvoeren” fungeerde als deskundige gids. Nadien bezochten de aanwezigen de Sint-Pieterskerk, waar uitleg werd gegeven door Emiel Lemmens, auteur van “De klokken van Sint-Pieters-Voeren” en mocht iedereen het mooi uitgevoerde exemplaar van d’r Koeënwoof mee naar huis nemen.