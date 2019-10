Gewapende bestuurder blijkt onder invloed van drugs RTZ

20u59 0 Voeren Vrijdagavond en zaterdagavond heeft de lokale politie een grootscheepse controle gehouden op haar grondgebied. Daarbij liepen verschillende bestuurders tegen de lamp die in het bezit waren van drugs.

De lokale politie kon tijdens de actie ook twee geseinde personen bij de kraag vatten. Eén bestuurder die aan de kant gezet werd, bleek zonder verzekering te rijden. Hij had ook een verboden wapen in zijn wagen, en hij had een gebruikershoeveelheid marihuana op zak. De man bleek uiteindelijk ook zelf onder invloed te zijn. Zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken voor vijftien dagen. De politie slingerde nog verschillende andere bestuurders op de bon voor verkeersovertredingen.