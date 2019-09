Gemoederen in Voeren om incident met De Lijn nog niet bedaard Lien Vande Kerkhof

05 september 2019

16u41 0 Voeren De gemoederen in Voeren naar aanleiding van het incident omtrent de ‘tussen de velden gedropte kinderen’ lijken nog niet bedaard. Nadat Sonja Loos, woordvoerder van De Lijn, in naam van de busmaatschappij haar excuses aanbood beticht Burgemeester Broers de woordvoerder wederom van leugens.

“Mevrouw Loos beweert wel degelijk ‘overleg’ te hebben gepleegd met de gemeentediensten over de aangepaste routes”, vertelt de burgemeester, “maar daar is werkelijk niets van aan. Het betrof slechts één enkel telefoontje en één simpele mail waarin werd meegedeeld dat de bus tot aan de Spoorwegbrug zou rijden. Nogmaals: dat noem ik geen overleg.”

De Lijn kan niet wat de TEC wel kan

Burgemeester Broers aanvaardt echter wel de excuses van De Lijn wat betreft de ‘menselijke fout’ die werd gemaakt door de Lijnchauffeur. De man in kwestie dropt enkele enkele schoolkinderen midden in de velden, op bijna twee kilometer van de initieel beoogde halte. Het ging echter om een misverstand, klonk later bij de Lijn. De chauffeur zou namelijk een verouderd routeplan gehanteerd hebben. Wel blijft de burgemeester hameren op de slechte communicatielijn die vervoersmaatschappij met de gemeente lijkt te onderhouden. “Ik begrijp niet waarom de bussen van de TEC wel slagen in het afleggen van bepaalde trajecten, in tegenstelling tot de Lijnbussen”, zegt de burgemeester ontzet. “De Waalse busmaatschappij rijdt ondanks de werken - zo goed als mogelijk - wél door het dorp om kinderen op te halen en terug te brengen.”

Al 12 jaar verkeerde straatnamen

Het is volgens Broers trouwens niet de eerste keer dat De Lijn een figuur slaat in Voeren. “Het is intussen al twaalf jaar geleden dat wij bepaalde straatnamen hebben gewijzigd. Een ‘Dorpsstraat’ en een ‘Schoolstraat’ in elk van onze dorpen was immers te verwarrend. De Lijn slaagt er echter maar niet om die aanpassingen in hun systeem op te nemen. Ze blijven de oude namen bestendig aanhouden met tal van verwarringen tot gevolg. Eerlijk? We krijgen de indruk dat Voerenaren niet prioritair zijn. Wij verwachten heus geen doorlopende busregeling met om het uur een bus: wat dat betreft zijn wij erg bescheiden. Maar wat de TEC kan, moet De Lijn toch ook kunnen? Het dorp Sint-Martens-Voeren kan volledig gebruikt worden: álles kan naar daar rijden! Het zou fijn zijn dat er daar, minstens op enkele tijdstippen, een vlotte dienstregeling ter beschikking wordt gesteld. Wij staan overigens nog steeds open voor een dialoog met mevrouw Loos zodat er wel degelijk een keer ‘overleg’ kan plaatsvinden.”