Gemeenteraad geeft geen groen licht voor Openbaar Vervoerplan Emily Nees

01 oktober 2020

13u51 0 Voeren De gemeenteraad van Voeren is niet helemaal overtuigd van het Openbaar Vervoerplan van de Vervoerregio Limburg, zo bleek tijdens de zitting van september. Reden: de meerderheid vraagt zich af of het zogenaamde ‘vervoer op maat’ wel degelijk voordelen inhoudt voor de gemeente.

Tijdens de gemeenteraadszitting van september lag, zoals in de andere Limburgse steden en gemeenten, het Openbaar Vervoerplan 2021 van de Vervoerregio Limburg op tafel. Het plan houdt in dat de functionele busritten, bijvoorbeeld naar de scholen, blijven. Anderzijds vallen er wel enkele reguliere lijnen weg, en maken die plaats voor ‘vervoer op maat’.

Maar wat dat concreet inhoudt, is ook voor de gemeenteraadsleden nog grotendeels een vraagteken. Zo is de meerderheid niet zeker of het wel een verbetering oplevert. Gezien de onduidelijkheid, heeft de meerderheid zich onthouden. De oppositieleden stemden tegen.