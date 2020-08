Duitser die in Voeren vuur opende op politie, geseind voor celstraf van 15 jaar ADN

09 augustus 2020

16u36

Bron: Belga 0 Voeren De 32-jarige Duitser die zaterdag De 32-jarige Duitser die zaterdag het vuur opende op inspecteurs van de lokale politie van Voeren , stond geseind en moet in Duitsland een gevangenisstraf van 15 jaar uitzitten. Dat maakte de Voerense politie zondag bekend. De man ligt met levensgevaarlijke verwondingen in het ziekenhuis. Hij had eerst in Moelingen een controlepost ontvlucht, waarna een politieachtervolging ontstond. In het centrum van 's Gravenvoeren werd hij klemgereden. Hij wilde vervolgens een tegenligger carjacken, maar toen ontstond een vuurwapengevecht met de politie.



Zaterdagnamiddag rond 17 uur wilden inspecteurs van de politie Voeren een voertuig met Duitse nummerplaat controleren in Moelingen, in het kader van een SLim-actie, een actie tegen te snel rijden of rijden onder invloed van alcohol en drugs.

Vuurwapengevecht

De bestuurder weigerde zich echter aan de kant te zetten en vluchtte weg van de politiecontrole. Daarop zetten de inspecteurs van de lokale politie de achtervolging in. In het centrum van 's Gravenvoeren reed de bestuurder zich klem en probeerde hij het voertuig van een tegenligger te carjacken. Hierbij bedreigde de man de tegenligger met een vuurwapen.



Op dat moment ontstond een vuurwapengevecht tussen de inspecteurs van de politiezone Voeren en de man. Daarbij raakten de bestuurder en een passant gewond. Beiden werden afgevoerd naar nabijgelegen ziekenhuizen. In het kader van dat onderzoek werd het centrum van 's Gravenvoeren afgesloten.

Het onderzoek wees intussen uit dat de man die wegreed van de controle een 32-jarige man van Duitse afkomst is. Bovendien stond hij geseind voor uitlevering aan Duitsland, wegens een opgelopen celstraf van 15 jaar.

Kritiek

"Op dit moment bevindt de Duitser zich nog steeds in kritieke toestand", zegt persmagistraat Bruno Coppin van het Limburgse parket. "De toevallige voorbijgangster die geraakt werd door een projectiel is afkomstig uit Nederlands Eijsden en is stabiel. De tegenligster die het slachtoffer werd van poging tot carjacking was een 45-jarige vrouw. Zij werd in shock afgevoerd naar het ziekenhuis.” Het parket Limburg vorderde een onderzoeksrechter om het onderzoek verder te zetten.