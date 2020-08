Duitser aangehouden die vuur opende op politie: man was op de vlucht voor 15 jaar cel in Duitsland Marco Mariotti

10 augustus 2020

12u44 0 Voeren De Duitser die in Voeren het vuur opende op de politie is aangehouden. De man ligt in het ziekenhuis waar hij herstelt van maar liefst vijf schotwonden. Intussen raakte ook duidelijk waarom de man op de vlucht sloeg. Hij stond geseind en moet in Duitsland een gevangenisstraf van 15 jaar uitzitten.

De man had eerst op de politie gevuurd nadat hij niet wilde stoppen voor een controle. De politie vuurde terug en raakte hem daarbij vijf keer. Eén schot in de arm, twee kogels in het linkerbeen en eentje in het rechterbeen. Een vijfde kogel ketste af op zijn borst.

De feiten speelden zich zondag af in Moelingen omstreeks 17 uur. Inspecteurs wilden de wagen met Duitse nummerplaat controleren, waarna het helemaal misliep. De 32-jarige Duitse bestuurder weigerde zich aan de kant te zetten en vluchtte van de politiecontrole. Daarop zetten de inspecteurs van de lokale politie de achtervolging in. In het centrum van ’s-Gravenvoeren reed de bestuurder zich klem en probeerde hij het voertuig van zijn tegenligger te carjacken.

“Daarbij bedreigde de man de tegenligger met een vuurwapen”, klinkt het bij het parket van Limburg. “Op dat moment ontstond er een vuurwapengevecht tussen de inspecteurs van de politiezone Voeren en de man. Bij dat incident raakten de bestuurder en een voorbijganger gewond.” De voorbijganger was een 41-jarige vrouw uit Eijsden. Zij werd bij de feiten geraakt door een projectiel. Haar toestand is stabiel.