Duitser (32) opent vuur op politie bij controle in Moelingen en probeert auto te carjacken: agenten kunnen schutter neerschieten Birger Vandael

08 augustus 2020

17u57 56 Voeren Zaterdagmiddag werd het centrum van ‘s Gravensvoeren opgeschrikt door een schietincident. Daarbij raakten twee personen gewond, waaronder de Duitse schutter (32) zelf. “Inspecteurs van de politiezone Voeren wilden een auto controleren in het kader van een SLim-actie. Daarbij nam de bestuurder de troepen onder vuur. Bij het terugschieten werd de man geraakt”, zo stelt burgemeester van Voeren Joris Gaens (Voerbelangen).



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De feiten speelden zich aanvankelijk af in Moelingen omstreeks 17 uur. Inspecteurs wilden de wagen met Duitse nummerplaat controleren, waarna het helemaal mis liep. De 32-jarige Duitse bestuurder weigerde zich aan de kant te zetten en vluchtte van de politiecontrole. Daarop zetten de inspecteurs van de lokale politie de achtervolging in. In het centrum van ’s-Gravenvoeren reed de bestuurder zich klem en probeerde hij het voertuig van zijn tegenligger te carjacken.

Voorbijganger geraakt

“Daarbij bedreigde de man de tegenligger met een vuurwapen”, klinkt het bij het parket van Limburg. “Op dat moment ontstond er een vuurwapengevecht tussen de inspecteurs van de PZ Voeren en de man. Bij dit incident raakten de bestuurder en een voorbijganger gewond. De Duitse bestuurder vecht volgens de laatste berichten voor zijn leven.

De voorbijganger was een 41-jarige vrouw uit Eijsden. De ernst van haar verwondingen zijn niet gekend. Beide personen werden afgevoerd naar nabijgelegen ziekenhuizen. Al snel had de politie de situatie onder controle en werd het onderzoek opgestart. In het kader van dat onderzoek was het centrum van ’s-Gravenvoeren een tijd lang afgesloten.” Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse en er werd een ballistisch deskundige aangesteld.

In shock

Volgens burgemeester Gaens klampte de man bij de poging tot carjacking ook een vrouw aan. “Ze werd in bedwang gehouden en raakte hierbij mogelijk gewond.” Het parket verduidelijkt dat de vrouw (45) in shock werd overgebracht naar het ziekenhuis. Vermoedelijk is ze hevig onder de indruk van de gebeurtenissen, maar vallen de fysieke letsels mee.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.