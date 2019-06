Dieven hebben het weer gemunt op fruitautomaat RTZ

10 juni 2019

19u32 0

Dieven hebben afgelopen weekend opnieuw een fruitautomaat open gebroken langs de Batticerstraat in Moelingen bij Voeren. De daders forceerden aan de achterzijde van het toestel verschillende vakjes, allicht in hun zoektocht naar geld. Het briefgeld was door de eigenaars gelukkig al verwijderd, maar in het toestel zat wel nog wisselgeld. De schade wordt geraamd op enkele duizenden auto’s. Vorige week hadden dieven het ook al gemunt op een fruitautomaat in Sint-Truiden.