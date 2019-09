De Lijn reageert op incident met ‘gedropte’ schoolkinderen Lien Vande Kerkhof

03 september 2019

10u05 0 Voeren Sonja Loos, woordvoerder van De Lijn, reageert op de uitlatingen van burgemeester Huub Broers (N-VA) nadat enkele schoolkinderen gisteren twee kilometer van de beoogde halte in het dorp Sint-Martens-Voeren werden gedropt. “Het betreft een vergissing van de chauffeur in kwestie, een menselijke fout, waarvoor wij ons uiteraard willen verontschuldigen. Vanaf vandaag zullen de kinderen aan de correcte halte worden afgezet.”

Broers was gisteren niet te spreken over een ‘schandalige actie van De Lijn’. Schoolkinderen zouden op twee kilometer buiten het dorp Sint-Martens-Voeren zijn gedropt. “Volgens de zogenaamde ‘onderhandelingen’ met De Lijn zouden de kinderen aan de Spoorwegbrug worden afgezet,” vertelde de boze burgemeester. “Maar het toppunt? De kinderen werden zelfs niet aan de Spoorwegbrug gedropt maar meer dan een kilometer daar vandaan. Midden in een veld zonder nabij gelegen huizen. De lagere schoolkinderen hadden twee opties: te voet naar huis of wachten op hun ouders die halsoverkop naar daar moesten rijden.”

Wel degelijk onderhandelingen

Volgens de burgemeester was er helemaal geen sprake van onderhandelingen met De Lijn, maar werden hen slechts beperkende routes meegedeeld via geschreven berichten. Iets wat de woordvoerder van de busmaatschappij ten stelligst tegenspreekt. “Er vond wel degelijk overleg plaats met de diensten van de stad, alleen niet met de burgemeester zelf,” zegt Loos. “De dienst mobiliteit van Voeren had ons eerst Sint Annakapel voorgesteld als halte en kwam later op die beslissing terug. Ze waren vragende partij om toch door te rijden naar het station van Voeren. Iets waar wij graag mee instemmen als dat een betere oplossing is voor onze reizigers. De chauffeur in kwestie heeft zich echter van scenario vergist omdat er eerst gezegd werd dat Sint Annakapel de halte zou worden. Zoiets zou niet mogen maar gebeurt uiteraard niet opzettelijk. We hebben contact opgenomen met al onze chauffeur om nog eens extra te verduidelijk dat de route is aangepast en ze moeten doorrijden tot het station in Voeren.” Loos benadrukt tenslotte nog dat ook De Lijn slachtoffer is van de wegenwerken en zeker niet van slechte wil. “We doen er alles aan om naar oplossingen te zoeken. Maar verontschuldigen zijn in deze zeker op zijn plaats."