Burgemeester Voeren woedend op De Lijn om tussen de velden gedropte kinderen. Woordvoerder biedt excuses aan. “Een menselijke fout” Lien Vande Kerkhof

03 september 2019

17u05 0 Voeren Huub Broers, burgemeester van Voeren (N-VA), is niet te spreken over een ‘schandalige actie van De Lijn’. Schoolkinderen zouden op twee kilometer buiten het dorp Sint-Martens-Voeren zijn gedropt. “Volgens de zogenaamde ‘onderhandelingen’ met De Lijn zouden de kinderen aan de Spoorwegbrug worden afgezet,” vertelt de boze burgemeester. “Maar het toppunt? De kinderen werden zelfs niet aan de Spoorwegbrug gedropt maar meer dan een kilometer daar vandaan. Midden in een veld zonder nabij gelegen huizen. De lagere schoolkinderen hadden twee opties: te voet naar huis of wachten op hun ouders die halsoverkop naar daar moesten rijden.”

Geen sprake van onderhandlingen

De burgemeester doet de door De Lijn genoemde ‘onderhandelingen’ dan ook helemaal niet af als een volwaardige overleg. “Integendeel! Sonja Loos, woordvoerder van De Lijn, noemt dat misschien ‘onderhandelingen’, maar dat is een grove leugen. Ze kwamen zelfs niet aan de telefoon en stuurden enkel wat berichten over beperkende routes: zo zouden ze in dit specifieke geval enkel aan de Spoorwegbrug stoppen.” Sinds de start van de werken in ’s Gravensvoere, Sint-Martens-Voeren en Sint-Pietersvoeren vorig voorjaar, overigens de grootste openbare werken in de gemeente ooit, wordt het transport van De Lijn bemoeilijkt. “Thans is het hélemaal niet moeilijk om in dat dorpje te geraken,” stelt de burgemeester. Met de TEC, de Waalse busmaatschappij, hebben wij wél een goede regeling dankzij een vlot overleg. Zij rijden het hele dorp rond. Waarom kan De Lijn dat dan niet? Dit scenario is nog véél grover dan ze al hadden voorgesteld.”

En die grofheid vergt actie volgens de burgemeester. “Ik kan nu eenmaal niet anders. Als ik niks onderneem gebeuren er vast en zeker ongelukken. Ouders zijn woedend, ze hebben immers betaald voor een volwaardig abonnement om hun kinderen aan de juiste halte af te zetten, en zullen zelf initiatieven starten tegen De Lijn. Ze zijn daar resoluut gefaald inzake veiligheid. Ik moet voorkomen dat dat uit de hand loopt. Er wordt onderzocht of een gerechtelijke actie mogelijk is.”

Menselijke fout

Bij De Lijn boden ze meteen na de uitlatingen van de burgemeester hun verontschuldigen aan. “Het betreft een vergissing van de chauffeur in kwestie, een menselijke fout, waarvoor wij ons uiteraard willen verontschuldigen,” reageerde woordvoerder Sonja Loos dinsdagochtend. “Vanaf vandaag zullen de kinderen aan de correcte halte worden afgezet.” Wel vonden er volgens de woordvoerder wel degelijk onderhandelingen plaats, alleen niet met de burgemeester zelf. “De dienst mobiliteit van Voeren had ons eerst Sint Annakapel voorgesteld als halte en kwam later op die beslissing terug. Ze waren vragende partij om toch door te rijden naar het station van Voeren. Iets waar wij graag mee instemmen, als dat een betere oplossing is voor onze reizigers. De chauffeur in kwestie heeft zich echter van scenario vergist, omdat er eerst gezegd werd dat Sint Annakapel de halte zou worden. Zoiets zou niet mogen, maar zoiets gebeurt uiteraard niet opzettelijk. We hebben contact opgenomen met al onze chauffeurs om nog eens extra te verduidelijk dat de route is aangepast en ze moeten doorrijden tot aan het station in Voeren.” Loos benadrukt tenslotte nog dat ook De Lijn slachtoffer is van de wegenwerken en zeker niet van slechte wil is. “We doen er alles aan om naar oplossingen te zoeken. Maar verontschuldigen zijn in deze zeker op zijn plaats.”