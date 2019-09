Burgemeester Voeren woedend op De Lijn. “Kinderen werden midden in de velden gedropt, op 2 kilometer van de bushalte." Lien Vande Kerkhof

02 september 2019

22u44 0 Voeren Huub Broers, burgemeester van Voeren (N-VA), is niet te spreken over een ‘schandalige actie van De Lijn’. Schoolkinderen zouden op twee kilometer buiten het dorp Sint-Martens-Voeren zijn gedropt. “Volgens de zogenaamde ‘onderhandelingen’ met De Lijn zouden de kinderen aan de Spoorwegbrug worden afgezet,” vertelt de boze burgemeester. “Maar het toppunt? De kinderen werden zelfs niet aan de Spoorwegbrug gedropt maar meer dan een kilometer daar vandaan. Midden in een veld zonder nabij gelegen huizen. De lagere schoolkinderen hadden twee opties: te voet naar huis of wachten op hun ouders die halsoverkop naar daar moesten rijden.”

De burgemeester doet de door De Lijn genoemde ‘onderhandelingen' dan ook helemaal niet af als een volwaardige overleg. “Integendeel! Sonja Loos, woordvoerder van De Lijn, noemt dat misschien ‘onderhandelingen’, maar dat is een grove leugen. Ze kwamen zelfs niet aan de telefoon en stuurden enkel wat berichten over beperkende routes: zo zouden ze in dit specifieke geval enkel aan de Spoorwegbrug stoppen.” Sinds de start van de werken in ‘s Gravensvoere, Sint-Martens-Voeren en Sint-Pietersvoeren vorig voorjaar, overigens de grootste openbare werken in de gemeente ooit, wordt het transport van De Lijn bemoeilijkt. “Thans is het hélemaal niet moeilijk om in dat dorpje te geraken," stelt de burgemeester. Met de TEC, de Waalse busmaatschappij, hebben wij wél een goede regeling dankzij een vlot overleg. Zij rijden het hele dorp rond. Waarom kan De Lijn dat dan niet? Dit scenario is nog véél grover dan ze al hadden voorgesteld.”

Woedende ouders

En die grofheid vergt actie volgens de burgemeester. “Ik kan nu eenmaal niet anders. Als ik niks onderneem gebeuren er vast en zeker ongelukken. Ouders zijn woedend, ze hebben immers betaald voor een volwaardig abonnement om hun kinderen aan de juiste halte af te zetten, en zullen zelf initiatieven starten tegen De Lijn. Ze zijn daar resoluut gefaald inzake veiligheid. Ik moet voorkomen dat dat uit de hand loopt. Morgen wordt onderzocht of een gerechtelijke actie mogelijk is.”

Een reactie van De Lijn volgt later.