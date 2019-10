Bovengronds schakelpunt, ‘het kraaiennest’, na 70 jaar weggehaald in Voeren Lien Vande Kerkhof

11 oktober 2019

20u29 0 Voeren Een bovengronds schakelknooppunt voor middenspanning door een telebewaakte en telebediende dispersiecabine in Voeren is door door Fluvius na 70 jaar vervangen. Met de wegname van dit ‘kraaiennest’ ligt een groot deel van het middenspanningsnet nu ondergronds.

Burgemeester Huub Broers was getuige van de allerlaatste manuele schakeling op dit stukje historisch erfgoed. De nieuwe schakelcabine is veiliger én klantvriendelijker, omdat Fluvius-dispatchers fouten op het net sneller kunnen opsporen. Omdat dit deel van het middenspanningsnet nu ondergronds zit, neemt de kans op defecten, meestal veroorzaakt door storm of verkeersongevallen, fel af. En omdat de dispersiecabine Krindaal vanop afstand bediend wordt en signalen uitstuurt, zien Fluvius-dispatchers bij een storing meteen dat het om een fout op het middenspanningsnet gaat. In het verleden moest hiervoor vaak eerst een technicus ter plaatse gaan. Klanten die zonder stroom zitten, zullen voortaan dus nog sneller geholpen worden.