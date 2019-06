Bestuurder betrapt met twee kilogram marihuana in de koffer RTZ

17 juni 2019

20u47 0 Voeren Bij een actie tegen woninginbraken heeft de lokale politie van Voeren maandagochtend ook een bestuurder met twee kilo marihuana in de koffer betrapt. De wagen werd omstreeks negen uur aan de kant gezet en doorzocht.

De drugs waren verpakt in een luchtdichte zak om enige geurverspreiding tegen te gaan. Bij de verdere doorzoeking van het voertuig vonden de agenten nog materiaal voor de installatie van cannabis plantages. De man werd gearresteerd, en zijn drugs zijn inmiddels in beslag genomen. De Luikenaar werd nadien overgeleverd aan de politiediensten in zijn woonplaats.