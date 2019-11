Achttiende-eeuwse Hoeve De Bies is ‘Ontdekking van het Jaar’ volgens Gault&Millau Dirk Selis

04 november 2019

17u41 0 Voeren Anderhalf jaar geleden openden Maastrichtenaren Maurice Huynen (33) en Peterhans van Harinxma (29) Hoeve De Bies, in Sint-Martens-Voeren. Vandaag zijn ze volgens Gault&Millau de ‘Ontdekking van het Jaar Vlaanderen 2020'. “Te bizar voor woorden”, reageert een gelukkige sommelier Peterhans van Harinxma op de vermelding in de nieuwe Gault&Millau. Hun restaurant behaalt een score van 13,5/20.

Twee jaar geleden kocht Maurice Huynen een achttiende-eeuwse hoeve, die hij transformeerde tot een restaurant met een halfopen keuken. Hij overtuigde zijn collega Peterhans om mee de stap te zetten. “We gaan onze vermelding vanavond vieren met een feestje. Een kleintje maar, want we zitten volop in een verbouwing. We gaan ons terras aanpakken om onze klanten nog beter in de watten te leggen”, besluit van Harinxma.

De Voerstreek staat op culinair vlak vooral bekend om zijn horecazaken met lokale gerechten. Forel en bloedworst bijvoorbeeld. De kaart van Hoeve De Bies is van een ander niveau. Gezien de voorgeschiedenis van de twee uitbaters hoeft dat niet te verbazen. Maurice stond negen jaar in de keuken van tweesterrenzaak Beluga in Maastricht, Peterhans was er sommelier. “We hebben hier in de Voerstreek een restaurant gecreëerd, naar onze smaak. Net zoals wij het wilden”, vertelt een zeer tevreden Peterhans.