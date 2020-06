24 maanden cel voor drie Roemenen die betaalterminal manipuleerden Birger Vandael

08 juni 2020

13u37 0 Voeren Drie Roemenen van respectievelijk 43, 31 en 28 jaar zijn veroordeeld tot elk 24 maanden cel en een geldboete van 4.000 euro. Dit najaar pleegden ze vanuit Hasselt informaticabedrog door verschillende bank- en tankkaarten te kopiëren en bijhorende pincodes te verkopen.

Op 14 december ontdekte een technieker in Hasselt dat er skimmingsapparatuur geplaatst was op een betaalterminal. De politie ging over tot een kortstondige observatie en kon achterhalen dat twee inzittenden van een voertuig deze betaalterminal manipuleerden. Er werd overgegaan tot een huiszoeking in het vakantiepark in de Voeren waar het trio verbleef. Daar werden een hele reeks materialen aangetroffen die gelinkt konden worden aan de feiten.