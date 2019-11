14 boetes bij verkeerscontrole aan parkeerterrein BVDH

19 november 2019



De verkeersdienst van de Politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst hield dinsdag samen met Politie Voeren een verkeerscontrole in Voeren. Die vond plaats ter hoogte van het parkeerterrein aan afrit 1 van de E25 te Moelingen. Er was speciale aandacht voor het zwaar vervoer. De controle gebeurde tevens samen met de mobiele keuring van GOCA, die het zwaar vervoer aan een keuring onderwierp. De zwaarste boete was die van 2.700 euro voor een overlading van een geleed voertuig geladen met boomstammen. In totaal was het voertuig 13% overladen en 6% overlading op de assen. Verder was de lading niet bijkomend gezekerd. Dit werd ter plaatse aangepast. Daarnaast waren er 13 boetes tot 1.225 euro voor onder meer het verlopen van een keuringsbewijs, het gebrek aan geldige vergunningen en inbreuken op de rij- en rusttijden.