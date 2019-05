Zo werd er gestemd in Vleteren LBR

26 mei 2019

21u33 0 Vleteren De twee telbureaus in Vleteren zijn geteld. Uit de cijfers blijkt dat Vlaams Belang ook in Vleteren winnaar is.

In Vleteren is Vlaams Belang voor de Kamer de grootste partij met een stijging van 20,6%. Hiermee eindigt de partij op 25,3%. De tweede grootste partij is CD&V met 20,9% en een daling van 4,2%. Het eindtotaal voor N-VA is 19,4% en een daling van 9,0%. Open VLD klopt af op 15,8% en een daling van 4,2%. Sp.a rond af op 10,1% (-1,5%) en Groen op 5,4% (+0,1%). PVDA eindigt op 2,4% (+1,8%).

Voor het Vlaams Parlement is CD&V de grootste partij met 26,2% (- 2,5%). Met een stijging van 20,1% is Vlaams Belang de tweede grootste partij met een eindtotaal van 25,1%. N-VA sluit de top 3 af met 17% (-15,0%). Open VLD heeft 15,7% (-1,8%) en sp.a 7,9% (-1,1%). Groen eindigt met 5,1% (- 0,03%) en PVDA heeft 2,2% (+1,6%).