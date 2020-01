Zo moet de N8 tussen Oostvleteren en Woesten er in de toekomst uitzien: “Veiligheid primeert” Laurie Bailliu

23 januari 2020

18u27 15 Vleteren Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werkt momenteel, met de betrokken gemeenten, aan de opmaak van het ontwerp voor de herinrichting van de N8 tussen de bebouwde kommen van Oostvleteren en Woesten. De plannen kregen de inwoners te zien op een infomarkt in OC De Sceure.

Het N8-dossier sleept al heel wat jaren aan en nu lijkt er eindelijk schot in de zaak te zitten. Plannen voor de herinrichting van de N8 van de bebouwde kommen tussen Oostvleteren, Woestenstraat 27, en Woesten, tot Oostvleterenstraat 29 werden donderdag voorgesteld. “De nadruk in het ontwerp ligt op de veiligheid waarbij het vermijden van gevaarlijke inhaalmanoeuvres en fietspaden primeren”, benadrukt Eveline Vandecaetsbeek van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Er is een gevaarlijk fietspad, de rijweg is heel erg versleten en er worden gevaarlijke inhaalmanoeuvres uitgevoerd.”

Veiligheid primeert

De ontwerpprincipes werden donderdag aan de inwoners voorgesteld. “In het buitengebied, met weinig of geen bebouwing, worden vrijliggende enkelrichtingsfietspaden van 2 meter breed voorzien. Daarnaast is er ook één rijstrook per rijrichting, gescheiden door een middenberm. Dit dus om gevaarlijke inhaalmanoeuvres te vermijden. De middenberm is overrijdbaar ter hoogte van opritten en zijstraten. Er zullen zoveel mogelijk open langsgrachten gecreëerd worden. Tussen het fietspad en de gracht wordt een bomenrij voorzien”, legt Eveline uit. “In het woongebied, Woesten, zullen ook vrijliggende enkelrichtingsfietspaden van 2 meter breed voorzien worden. Per rijrichting wordt één rijstrook voorzien. Een middenberm zal daar niet aanwezig zijn. Er wordt wel een bufferzone tussen de rijweg en het fietspad aangelegd in grasbetontegels en dat kan gebruikt worden als parkeerstrook. Langs de woningen zal een voetpad komen.”

De rijweg en riolering zal ook volledig vernieuwd worden tijdens de herinrichting. Een afvalwaterriool zal aangelegd worden voor de aansluiting van de woningen op het zuiveringsstation Vleteren. “De langsgrachten worden gezuiverd, enkel met regenwater. Daarnaast zullen afkoppelingen op privaat domein noodzakelijk zijn. De woningen dienen het regenwater en vuil water gescheiden aan te sluiten op het nieuwe rioleringsstelsel. De concrete ingrepen verschillen per woning. Hiervoor zal een afkoppelingsdeskundige bij alle betrokken woningen langs het tracé langskomen. Tussen Woesten en Oostvleteren zullen 3 pompstations gebouwd worden”, legt Eveline uit. Voor de realisatie van de vrijliggende fietspaden, zullen er onteigeningen plaatsvinden. Het gaat om een 90-tal percelen, geen huizen.

Eerste stap

De infomarkt kon op veel kijklustigen en gemengde reacties rekenen. “Het kan maar beter worden zeker? Het ziet er allemaal veelbelovend uit, maar het zal nog niet voor morgen zijn natuurlijk. We zullen het nog allemaal zien”, klinkt het bij enkele buurtbewoners. Wanneer de plannen zullen uitgevoerd worden, staat nog niet vast. “Er moeten nog heel wat stappen en procedures doorlopen worden. Het is dan ook te vroeg om reeds concreet een uitvoeringsperiode voorop te stellen”, klinkt het bij Eveline. “Dit is al een eerste stap. Opmerkingen van de buurtbewoners nemen we mee. Er zal gekeken worden waar rekening kan gehouden worden met hun feedback.”

Burgemeester Stephan Mourisse (LVP) reageert voorzichtig. “Het ziet er goed uit, maar ik hoorde net dat de plannen niet voor 2023-2024 van de grond zullen komen. De volledige procedure zal tijd in beslag nemen, maar dit is al een eerste stap. Ik hoor ook dat er veel kritiek is op de middenberm waardoor inhalen niet meer mogelijk zal zijn. Het was een middenberm of de zijstraten werden afgesloten. De keuze is dan natuurlijk vlug gemaakt. Alles voor de veiligheid, zo blijkt. Het zal wel wennen..”