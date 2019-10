Zes kilometer lang sneukelslenteren in Vleteren LBR

14 oktober 2019

18u40 0 Vleteren Een wandeling van zes kilometer staat op zondag 3 november in het kader van eetbaar landschap. Gemeente Vleteren pakt uit met ‘Sneukelslenteren’.

Sneukelslenteren kan op zondag 3 november in de voormiddag om 9.45 uur bij Marc Pyck, Kallestraat 32/A in Westvleteren. “De focus ligt op de kennismaking met alles wat eet- en drinkbaar is in de natuur of hoe je kan sneukelen van het bos. Maar ook het historisch aspect wordt belicht. Dozinghem is tegenwoordig een stille getuige van het oorlogsgeweld tijdens de Eerste Wereldoorlog”, zegt Maika Deleu van de dienst Toerisme en Cultuur. “Wist je dat Picon oorspronkelijk gebruikt werd tegen malaria in het Franse leger? Mits toevoeging van smaakmakers is dit een lekkernij geworden. We proeven van een zelfgemaakte Picon om nadien te genieten van een warme maaltijd bij hoppebedrijf Lemahieu. Rond 11.30 uur uur schuiven we daar de beentjes onder tafel. Na de maaltijd kun je deelnemen aan het tweede luik van de dag, met de start tussen 13 en 14 uur bij de abdij Sint-Sixtus, Donkerstraat 12, Westvleteren, locatie bierverkoop.”

In de namiddag is er een vrije start tussen 13 en 14 uur bij de abdij Sint Sixtus. Parkeren kan bij OC de Vrede, Donkerstraat 13, 8640 Westvleteren. “Wie Westvleteren zegt denkt aan bier, maar er is nog heel wat meer in Vleteren. Op deze vrije wandeling met verschillende stopplaatsen, maak je kennis met de producten uit de streek. Namelijk ijs bij Ateljee 5, confituur en vlierbloesemaperitief bij ’t Pahilleke, lekkere appelsap of een appeljenevertje met appelpannenkoek bij Ingeborg, een lekker kopje koffie met koekje bij Lemahieu en kun je proeven van onze lekkere en wereldvermaarde bieren uit Vleteren. Ook de handige Harry’s komen aan hun trekken, bij Lemahieu toont men hoe je met hopperanken een leuk decoratiestukje kan maken. Huifkarren helpen de deelnemers een stukje op weg als dat nodig is.”

Onderstaande formules zijn mogelijk:

*Ochtendwandeling met gids: 5 € pp/ 3 € pp (12-3 j.)/ gratis (-3 j.)

*Ochtendwandeling met maaltijd: 25 € pp/ 13 € pp (12-3 j.)/ geen maaltijd voorzien (-3 j.)

*Ochtendwandeling met gids, maaltijd, vrije wandeling met stopplaatsen: 45 € pp/ 21 € pp (12-3 j.)/ gratis (-3 j.).

*Vrije wandeling met stopplaatsen: 15 € pp/ 5 € pp (12-3 j.)/ gratis (-3 j.)

Bij inschrijving dien je duidelijk te vermelden aan welke formule je wenst deel te nemen. Deelname is enkel bevestigd na het overschrijving op het nummer BE65 0910 2206 4596. Sommige stukjes wandelweg zijn niet toegankelijk met de buggy. Inschrijven kan bij de dienst Cultuur & Toerisme Vleteren via 057/40 09 01 of toerisme@vleteren.be.