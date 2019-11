Zaakvoerders tuincentrum riskeren boete omdat ze open waren op sluitingsdag Alexander Haezebrouck

16u13 0 Vleteren De zaakvoerders van een tuincentrum moesten zich woensdagmorgen verantwoorden op de rechtbank in Kortrijk omdat ze open waren op hun wekelijkse sluitingsdag. Ze riskeren een boete.

“Dinsdag is de sluitingsdag, maar tijdens een controle op dinsdag 12 mei bleek de winkel toch open”, zei het openbaar ministerie. Tijdens zo’n wekelijkse sluitingsdag, die de handelaar zelf mag kiezen, is het voor de handelaar verboden producten te verkopen. De zaakvoerders weigerden tot twee keer toe een minnelijke schikking van 200 en 250 euro te betalen. “We wilden die minnelijke schikking niet betalen omdat we wilden weten wie gemeld had dat we toch open waren op onze sluitingsdag”, vertelde de zaakvoerder. “Nu weten we dat een concurrent dat heeft gemeld bij de inspectiediensten, maar we koesteren geen wrok. Het is wel zo dat onder andere de maand mei in een topperiode ligt voor ons op vlak van verkoop. In de winter kan het gebeuren dat we op een dag zo goed als niets verkopen. Daarom deden we toch open tijdens onze sluitingsdag, om op het einde van de maand rond te raken. Ons personeel werkte toen niet, alleen mijn vrouw en ik waren aan de slag.”

De zaakvoerders riskeren nu een boete van tweeduizend euro. “Ik hoop dat dit bedrag je het waard is geweest om te weten wie je verklikt heeft”, zei de rechter. Vonnis op 4 december.