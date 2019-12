Zaakvoerders tuincentrum die sluitingsdag niet respecteren, krijgen 2.000 euro boete met uitstel AHK

04 december 2019

16u37 0 Vleteren De zaakvoerders van een tuincentrum in Vleteren zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke boete van tweeduizend euro omdat ze open waren op hun wekelijkse sluitingsdag. Het bedrijf zelf is ook veroordeeld tot een boete van tweeduizend euro, waarvan tweehonderdvijftig euro effectief.

Een controleur stelde vast dat de zaak open was op dinsdag 12 mei, terwijl dinsdag de wekelijkse sluitingsdag is van het tuincentrum. De zaakvoerders weigerden twee keer een minnelijke schikking van tweehonderd en tweehonderdvijftig euro te betalen. “We wilden die niet betalen omdat we wilden weten wie gemeld had dat we toch open waren tijdens onze sluitingsdag”, vertelde de zaakvoerder tijdens het proces. “Nu weten we dat een concurrent ons aangegeven heeft bij de inspectiediensten, maar we koesteren geen wrok. Maar mei is een topperiode voor ons op vlak van verkoop. In de winter kan het gebeuren dat we op een dag zo goed als niets verkopen. Daarom deden we toch open op onze sluitingsdag, om op het einde van de maand rond te raken. Ons personeel werkte toen niet, alleen mijn vrouw en ik waren aan de slag.”