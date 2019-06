Zaakvoerder Deca Brouwerij opent degustatieruimte: “Eerbetoon aan mijn vader, die stierf bij kettingbotsing in Zonnebeke” Laurie Bailliu

05 juni 2019

07u30 0 Vleteren Deca Brouwerij in Woesten opent vanaf half juni zijn eigen degustatieruimte: de Deca Bar. “Dit is een mooi eerbetoon aan mijn vader, die stierf bij de kettingbotsing op de A19 in Zonnebeke”, zegt zaakvoerder Nicolas Christiaens. “Het is ook tijd om onze brouwerij meer in de kijker te zetten.”

Brouwerij Decaestecker, kortweg Deca, werd gesticht tussen 1880 en 1890. “Mijn vader was de vierde generatie in deze brouwerij”, vertelt Nicolas Christiaens. “In 1980 had hij de voormalige brouwerij Decaestecker in Woesten overgenomen. Samen runden we de zaak sinds 1991 en maakten we van Deca een rendabele brouwerij. Want de brouwerij, dat was zijn leven. Maar de zware kettingbotsing op de A19 in Zonnebeke van dinsdag 3 december 2013 heeft alles veranderd. In het ziekenhuis van Kortrijk overleed hij op zaterdag 7 december.” Het vreselijke ongeval kostte uiteindelijk aan twee mensen het leven en tientallen inzittenden raakten gewond.

Nicolas Christiaens probeerde langzaam maar zeker het zware verlies te boven te komen. Hij legt zijn hart en ziel in Deca Brouwerij en doet dat goed. “Momenteel zijn we vooral gekend voor onze drankencentrale, maar daar wil ik verandering in brengen. We hebben een nieuwe degustatieruimte gecreëerd om rondleidingen te kunnen geven aan groepen. Dagelijks krijgen we hiervoor aanvragen, maar dat was een tijdlang niet mogelijk. Nog voor het overlijden van mijn vader leidden we nog wel bezoekers rond, maar na zijn dood werd het te intensief en hadden we er echt geen tijd meer voor. Nu heb ik een mooie ploeg van vijf werknemers, waardoor we dit nu wel weer kunnen aanbieden”, zegt Nicolas. “We hebben ons best gedaan om onze bar gezellig te maken. Het is daarbij onze bedoeling om de focus meer op bier te leggen.”

Georges IV

Bij Deca Brouwerij worden zeven eigen bieren gebrouwen: Antiek Blonde Super 5 Ale, Antiek Blonde 8%, Georges IV, Vleteren Alt 8°, Vleteren Bruin 8° Port Barrel, Vleteren Blond 12° en Vleteren Bruin 12° Port Bruin. “De Georges IV is eveneens een eerbetoon aan mijn vader. Naast ons eigen gerstenat maken we ook bier voor een 15-tal brouwerijen”, vertelt Nicolas. “Per jaar brouwen we 5.000 hectoliter, waarvan de helft ons eigen bier is.”

“Al onze bieren zijn van hoge gisting. Bij bieren van hoge gisting leven de gistcellen tussen 20 tot maximum 30 graden. Een pils heeft een lage gisting, waarbij de gistcellen in 0 tot maximaal 10 graden leven. In onze kelder gebruiken we nog koperen gistvaten uit 1920. De bieren laten we een maand rusten, zodat het bier helder en rijp wordt. De nagisting gebeurt in de fles. We zijn begonnen met zes inoxkuipen. Nu zitten we aan 29 kuipen”, legt Nicolas uit. “De bieren worden hier gebotteld in onze volledig automatische bottelarij. Na het bottelen blijven de flessen één week tot 10 dagen in een warme cel voor nagisting. Het proces brouwen tot drinkbaar bier duurt om en bij twee maanden.”

Gerijpt in eiken vaten

Naast de 29 inoxkuipen worden enkele bieren ook gerijpt in eiken vaten. “Onze Bruin Vleteren met Porto en Blond Vleteren met whisky rusten hier minimaal één jaar voor de smaak. In de toekomst breiden we uit in onze kelder. We zullen meer extra eiken vaten plaatsen, want daar is er ook echt heel veel vraag naar.”

De nieuwe degustatieruimte Deca Bar is vanaf half juni elke zaterdag van 13 uur tot 17 uur open voor het publiek. Op weekdagen kunnen groepen van minimaal 10 personen op afspraak een rondleiding krijgen met degustatie.

Info: www.decabrouwerij.be