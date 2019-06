Witnekkraanvogels uit quarantaine gehaald LBR

De twee witnekkraanvogels, Kuniyuki en Vipio werden deze week uit quarantaine gehaald in De Zonnegloed. Ze delen vanaf nu een verblijf met de ringstaartmaki's en de bruine kapucijnaap.

Deze week werden twee witnekkraanvogels, Kuniyuki en Vipio uit De Zonnegloed in Vleteren uit quarantaine gehaald. “Het ligt in onze bedoeling om zoveel mogelijk diersoorten bij elkaar te krijgen, zoals ze in de natuur ook naast elkaar zouden leven. Zolang ze elkaar niet als prooi zien natuurlijk”, zegt verantwoordelijke Karel Ackaert. “De twee witnekkraanvogels delen hun verblijf met de ringstaartmaki’s en de bruine kapucijnaap. Samen kunnen ze nu genieten van een mooie toekomst bij ons. Meer informatie via www.dezonnegloed.be.