Wie wil wiglo bouwen in speelzone Wippehoek? LBR

05 februari 2020

15u33 0 Vleteren In de speelzone van de Wippehoek in Woesten kan je op woensdag 26 februari een wiglo bouwen.

“Een wilgehut of wiglo, het is een ideaal babbelhoekje of een plek waar de verbeelding op hol slaat, waar heksensoep geprepareerd wordt of een fort dat stevig bewaakt dient te worden. Voor jongeren is dit een ontmoetings- en schaduwhoek. De winter is de ideale periode om er eentje te bouwen”, zegt milieuambtenaar Lien Vlamynck. In de speelzone van de Wippehoek in Woesten kan je binnenkort helpen bouwen en leer je om er ook eentje in je eigen tuin te bouwen. Op woensdag 26 februari kan je helpen bouwen van 13.30 uur tot 16.30 uur. Aan het speelbos aan de Wippehoek, insteekweg naast Burgweg 35 in Vleteren. Inschrijven doe je best via Regionaal Landschap Westhoek via 057 23 08 50 of info@rlwesthoek.be. Voor meer info kan je terecht bij Ann Vansteenhuyse via ann.vansteenhuyse@rlwesthoek.be of bij de milieudienst en Lien Vlamynck via 057 409 328.