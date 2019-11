Wie gaat mee naar toneelstuk ‘Van blauwers en trouwers’? LBR

05 november 2019

17u24 0 Vleteren Davidsfonds Vleteren trekt op zondag 17 november naar het toneelstuk ‘Van blauwers en trouwers’ gebracht door Flor Barbry’s volkstoneel.

Op zondag 17 november om 16.30 uur is Davidsfonds Vleteren te gast in Salle des Fêtes in Flêtre om het toneelstuk ‘Van blauwers en trouwers’ bij te wonen gebracht door Flor Barbry’s volkstoneel. Wie mee wil, kan kaarten verkrijgen via Wim Depoorter (057/40.12.00), Veronique De Block (057/40.08.89 of 0474/13.11.08), vleteren@davidsfonds.net of via overschrijving op rekeningnummer BE87 7380 1898 0494 van Davidsfonds Vleteren met vermelding toneel en aantal kaarten.

Er wordt om 15.30 uur verzameld aan de parking van het OC De Sceure. Het is ook mogelijk om kaarten vooraf te reserveren en aan de ingang van de zaal te wachten. Graag zorgen voor pasgeld. Een ticket kost acht euro. Voor Davidsfondsleden kost een ticket zeven euro.