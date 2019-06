Westvleteren start bierverkoop via webwinkel FVI

14 juni 2019

10u28

Bron: Belga 38 Vleteren De monniken van de Sint-Sixtusabdij van Westvleteren gaan de verkoop van hun felbegeerde Trappistenbieren anders organiseren. De nieuwe webwinkel www.trappistwestvleteren.be zal het oude reservatiesysteem via telefoon vervangen. Het nieuwe systeem biedt de kopers een vrije keuze en de ‘slimme’ wachtkamer moet iedereen een eerlijke kans geven.

De verkoop zal via de webwinkel www.trappistwestvleteren.be verlopen. De gegadigden zullen er zolang de voorraad strekt kunnen kiezen tussen de drie soorten Westvleteren, met een maximum van twee kratten per aankoop, zo raakte vandaag bekend bij de voorstelling in ‘In de Vrede’, pal naast de trappistenabdij.

De webwinkel zal ook met een “slimme wachtkamer” werken. Wie al geruime tijd of nog nooit het bier besteld heeft, krijgt zo voorrang op particulieren die meer recentelijk bier besteld hebben.

Het eerste gewone verkoopmoment is gepland op 26 juni. Maandelijks zullen er twee verkoopmomenten zijn. De webwinkel heeft beperkte openingstijden. Volgende week zijn er twee testverkopen om de applicatie te testen.