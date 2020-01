Werken OC De Sceure gaan in hogere versnelling: gewijzigde regeling gemeentediensten Laurie Bailliu

31 januari 2020

17u22 0 Vleteren Vanaf februari gaan de werken aan OC De Sceure in hogere versnellingen. Dit brengt een gewijzigde regeling mee voor enkele gemeentediensten.

De aanpassingswerken aan OC De Sceure in Vleteren zijn al een eindje bezig en vanaf februari wordt nog een tandje bijgestoken. “De nieuwe uitbouw (kant parking) werd gerealiseerd en de benedenverdieping is volledig afgewerkt. Beneden komen de bibliotheek en het archief en boven komt de nieuwe raadzaal/trouwzaal”, vertelt Nele Vanderhaeghe, algemeen directeur Vleteren.

De bibliotheek in Oostvleteren sluit uitzonderlijk wegens, verhuis zijn deuren op woensdag 12 en zaterdag 15 februari 2020. “De bibliotheek en het archief op woensdag 19 februari in hun nieuwe locatie. De ingang van de bib, in deze nieuwe aanbouw, is (voorlopig) voorzien ter hoogte van de ingang van de grote zaal, kant parking achteraan. Timo-Tuin werkt nog de laatste zone van de parking verder af. De ruwbouwwerken aan de burelen boven ook werden gerealiseerd, nu volop bezig aan technieken. De huidige openingsuren blijven van kracht. Op woensdag van 15.30 uur tot 18.30 uur en zaterdag van 9.30 uur tot 12.30 uur. Beide filialen van de bibliotheek Vleteren (Woesten en Oostvleteren) sluiten wegens overzetting naar een nieuw bibliotheeksysteem, hun deuren voor 2 weken eind maart, van maandag 23 maart tot 6 april 2020.

Verhuis gemeentediensten

Half februari starten dan de werken in huidige bibliotheek. Daar komen burelen voor dienst burgerzaken, OCMW, politie en dienst vrije tijd. “De drie mensen van de dienst vrije tijd die daar nu hun werkplek hadden, verhuizen tijdelijk naar het gemeentehuis in de Kasteelstraat in Oostvleteren en naar het OCMW in Woesten.” Emily Titeca van zaalbeheer en Maika Deleu van cultuur en toerisme verhuizen naar het gemeentehuis in de Kasteelstraat. De diensten Toerisme/Cultuur en Zaalbeheer zullen in het gemeentehuis volgende openingsuren hebben: tussen 9 uur en 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur op donderdagnamiddag. De dienst Toerisme is vanaf het paasverlof iedere namiddag open, toegankelijk via de witte deur vooraan het gemeentehuis. Robin Paesschesoone van jeugd en sport gaat naar het OCMW in Woesten op de 1ste verdieping met openingsuren tussen 9 uur en 12 uur en 13 uur tot 16.30 uur. De zitdag van Angelique Engelrelst die doorgaat in de Sceure op woensdagnamiddag van 14 uur tot 16 uur gaat vanaf februari door in het OCMW-gebouw in Woesten, ook op woensdagnamiddag.

“Als nevenwerk wordt eind februari ook een nieuwe vloer gelegd in de kleine zaal, die dan vanaf eind maart terug kan gebruikt worden. De grote zaal blijft steeds ter beschikking voor gebruik. Daarna volgt de verdere afwerking burelen en vergaderzalen: technieken, pleisteren, vloeren, schrijnwerken, meubilair en schilderwerken. De werken zullen vermoedelijk nog tot aan bouwverlof duren. De verhuis van alle diensten wordt voorzien in september,” vertelt Nele. De lessen van de Harmonie blijven doorgaan in OC De Sceure in het eigen lokaal. Wijzigingen omtrent ingang worden gecommuniceerd aan de verantwoordelijken. Alle adreswijzigingen en (aangepaste) openingsuren van de verschillende gemeentediensten kan je nalezen op www.vleteren.be.