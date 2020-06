Weer twee bestuurders betrapt onder invloed van drugs VHS

08 juni 2020

14u59 0 Vleteren Bij een verkeerscontrole op de N8 in Vleteren afgelopen weekend reed één op de drie bestuurders te snel. Twee automobilisten bleken onder invloed van drugs.

De hoogst gemeten snelheid in de zone 50 bedroeg 89 kilometer per uur. Die automobilist krijgt straks een dagvaarding voor de politierechtbank. 325 van de 1.103 gecontroleerde bestuurders reden te snel. Negen buitenlandse automobilisten moesten hun boete onmiddellijk betalen. Drie mensen moesten een drugstest ondergaan. Bij twee van hen bleek die positief. Dat resulteerde in de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor vijftien dagen. De twee zullen het later ook nog mogen uitleggen aan de politierechter. Tijdens de controleactie werden ook twee automobilisten betrapt op bellen achter het stuur.