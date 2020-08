Wandeling legt verband tussen Poperings Nunnebier en trappist van Westvleteren Laurie Bailliu

07 augustus 2020

13u58 0 Vleteren De wandeling ‘van Nun’n toet Poaters’ wordt opnieuw georganiseerd in augustus en oktober. Het verband tussen Poperings Nunnebier en trappist van Westvleteren wordt gelegd.

“Tijdens de wandeling, 7,5 km, ‘van Nun’n toet Poaters’ leggen we het verband tussen Poperings Nunnebier en trappist van Westvleteren. Je hoort er alles over het ontstaan van de abdij van Sint-Sixtus, de relicten uit de Eerste en de Tweede Wereldoorlog die je in de buurt aantreft en natuurlijk proef je onderweg van een ‘nunne’ en een ‘pater’”, zegt Maika Deleu van Toerisme & Cultuur Vleteren. Niet alle paden zijn verhard, goede wandelschoenen worden aangeraden

Er wordt telkens verzameld op de parking van OC In De Vrede, Donkerstraat 13 in Westvleteren. Volwassenen betalen 3 euro, kinderen tussen 12 en 6 jaar 1 euro en kinderen jonger dan 6 jaar wandelen gratis mee. Dranken worden ter plaatse betaald. De wandeling kan je meepikken op zaterdag 15 augustus, zondag 4 oktober, zondag 11 oktober, zaterdag 17 oktober en zondag 25 oktober telkens om 13.30 uur. Inschrijven is verplicht en kan via www.hopmuseum.be.