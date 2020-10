VtbKultuur organiseert ‘De smaak van stilte’ Laurie Bailliu

09 oktober 2020

17u36 0 Vleteren VtbKultuur organiseert op 23, 24 en 25 oktober ‘De smaak van stilte’. Dat zijn verschillende activiteiten rond de beleving en verbeelding van stilte en worden georganiseerd in de omgeving van de Sint-Sixtusabdij van Westvleteren.

Tijdens de driedaagse ‘De smaak van stilte’ staan diverse activiteiten op het programma. ‘De smaak van stilte’ verwijst naar het gelijknamige boek van Bieke Vandekerckhove (+2015) die een bijzonder band had met de abdij. Het celloconcert Bach door door Séraphine Stragier staat op vrijdag 23 oktober om 19 uur en 20.30 uur en op zaterdag 24 oktober om 19 uur en 20.30 uur op de agenda. De locatie van het concert is ‘Het Pahilleke’ langs de Zwijnlandstraat 9 in Westvleteren. De kostprijs is 12 euro per persoon. Reserveren gebeurt via info@pahilleke.be of 057401516. De inschrijving is pas definitief na overschrijving op rekeningnummer BE73 7390 1880 4560 op naam van vtbKultuur Vleteren met vermelding van ‘BACH’ + naam en aantal personen. Het aantal plaatsen is beperkt. Wie het concert liggend wil beleven, brengt een eigen matje mee.

Op zaterdag 24 oktober en zondag 25 oktober is er tussen 14 uur en 17 uur een wandel- en kunstroute. De wandelroute van 5,5 km houdt halt op enkele bijzondere stilteplekken en privélocaties waar kunstwerken worden tentoongesteld. Een kortere weg voor deze wandeling is mogelijk. De deelnemende kunstenaars aan deze wandel- en kunstroute zijn Johan Tahon, Els Vermandere, Maarten Inghels, Sven Verhaeghe, Stanislas Lahaut en Frans Vandemeulebroucke. De start en het einde zijn voorzien aan de Sint-Sixtusabdij. De wandelbrochure is vrij te verkrijgen vanaf 14 uur op de parking van VBS De Akker, Donkerstraat 11 in Westvleteren.

(Kinder)yoga

Annelies Schotte van Eat Live Yoga organiseert op zondag 25 oktober om 11 uur in de Sint-Sixtusabdij ‘Zachte Yin Yoga’. Er wordt verzameld om 10.50 uur aan de poort van de Sint-Sixtusabdij, Donkerstraat 12 in Westvleteren. De kostprijs is 12 euro per persoon. Reserveren gebeurt via birgitprovoost@gmail.com of 0475785873. Trek comfortabele kledij en warme sokken aan en breng een eigen matje, een kussen en dekentje of badhanddoek mee. Na overschrijving op rekeningnummer BE73 7390 1880 4560 op naam van vtbKultuur Vleteren met vermelding van ‘YOGA’ + naam en aantal personen is je inschrijving definitief. Er zijn een beperkt aantal plaatsen.

Ook op zondag 25 oktober organiseert Ingeborg Sohier ‘Kinderyoga’. Deze activiteit gaat om 14 uur door voor kleuters en om 15 uur voor kinderen van de lagere school. Er wordt om 13.50 en 14.50 uur afgesproken aan de parking van VBS De Akker, Donkerstraat 11 in Westvleteren.

Bij mooi weer gaat de yoga door op een weide bij de Sint-Sixtusabdij. De binnenlocatie in de Catsputdreef zal gebruikt worden bij slecht weer. De kostprijs is 5 euro per kind. Reserveren gebeurt via ingeborg.sohier@hotmail.com of 0471825255. Ook voor deze activiteit is de Inschrijving pas definitief na overschrijving op rekeningnummer BE73 7390 1880 4560 op naam van vtbKultuur Vleteren met vermelding van ‘KINDERYOGA’ + naam en aantal kinderen. Ook hier is het aantal plaatsen beperkt.

Alle informatie over ‘De smaak van stilte’ kan je nalezen op www.vtbkultuur.be/vleteren of op de Facebookpagina van vtbKultuur Vleteren. Dit project krijgt steun van de gemeente Vleteren, CO7 en Toerisme Westhoek.